Le CX Challenge est parti sur de bonnes bases

Mais les organisateurs de Froidchapelle avaient néanmoins le sourire, avec un joli score de 151 participants. Preuve que le challenge namurois continue de plaire, de séduire. Et d’attirer de plus en plus d’adeptes du cyclo-cross, discipline qui a de plus en plus le vent en poupe, bien mise en lumière par l’événement international de la Citadelle de Namur, mais aussi mis en évidence grâce à ce challenge de fun-cross, qui permet de la découvrir.

La catégorie adulte a attiré le plus de monde. Avec une sensation, les deux premières places étant conquises par Thomas Nennen et Matteo Melotte, qui arrivent des rangs des juniors.

Les classements

U8-U11 (14): 1. Romain Crame ; 2. Ylan Flahaut ; 3. Elias Brossier ; 4. Louis Jacqmain ; 5. Valentin Defossez-Mitaine.

U12-U15 (22): 1. Aaron Coupé ; 2. Raphaël Rogier ; 3. Antoine Francq ; 4. Clément Lambert ; 5. Justin Van Luyten.

Cadets cyclocross (13): 1. Rider De Gendt ; 2. Florian Fery ; 3. Noé Mereaux ; 4. Nathan Cardinal ; 5. Lucien Dandoit.

Juniors cyclocross (8): 1. William Scabaab ; 2. Bengt Cautaerts ; 3. Tom Chauderlot ; 4. Léopold Dallemagne ; 5. Thomas Henin.

Adultes cyclocross (56): 1. Thomas Nennen ; 2. Matteo Melotte ; 3. Loïc Marins ; 4. Anaick Vanwissen ; 5. Kevin Raiwet ; 6. Gaëtan Marion ; 7. Clément Gantois ; 8. Aurélien Champenois ; 9. Julien Chauderlot ; 10. Ludovic Berrier.

VTT cadets (6): 1. Louis Baiolet ; 2. Florian Pirlot ; 3. Florent Cardinal ; 4. Kylian Lenoir ; 5. Lucas Ghiotto Vanacker.

VTT juniors (3): 1. Louis Losfeld ; 2. Jonas Coche ; 3. Mathéo Gaspard.

VTT adultes (29): 1. Théo Lowie ; 2. Antoine Didier ; 3. Robin Toussaint ; 4. Clément Vasseur ; 5. Sébastien Defossé ; 6. Corentin Quertinmont ; 7. Denis Perignon ; 8. Igor Dumont ; 9. Gatien Mahieux ; 10. Michaël Goossens.