Cartes jaunes: Karakilic, Bouzid, Gundogan.

Moreno débloquait rapidement la situation. Il était imité quinze secondes plus tard par Wilde: 2-0. Il fallait un tir de exceptionnel de Rahou pour réduire l’écart. Mais ce coup de génie était insuffisant. Les visiteurs ne trouvaient pas la cadence. Atssouli accentuait l’avance de ses couleurs. Rahou et Malengreaux étaient les deux seuls à tenir leur rang. Le malheureux Dujacquier devait quitter le jeu, blessé. Atssouli fixait le score de la première période à 4-1.

Au retour des vestiaires, le FMC poussait pour revenir dans le coup. Un coup franc dévié de Léo permettait de faire 4-2. Mais ce sursaut d’orgueil était de courte durée. Dahbi et Cordier portaient le score à 6-2 ! Ghislandi y allait également de son petit but. Cela tournait à la correction. Mais les visiteurs voulaient y croire. Qoli et Karakilic ramenaient leurs couleurs à 7-4. Il restait 8 minutes. Rahou trouvait également la faille. Il était clairement l’homme derrière la révolte du FMC. Mais le Futsal Team tenait le coup et l’élégant Wilde ponctuait le score à 8-5.