Difficile sans Coibion

Courcelles 76 - Natoye 68 (2 prol.)

L’équipe locale, menée de dix points, parvenait à repasser devant en fin de temps réglementaire et Natoye égalisait sur lancer: 55-55. Dans la prolongation, les Namuroises creusaient de nouveau un écart intéressant (+7). Une fois encore, le Basket Entité, bien que fortement diminué (Pitrons en plus de, déjà, Gamache), refaisait surface et Patelli forçait sur lancers une seconde prolongation (66-66) ! Au cours de celle-ci, les visiteuses calaient d’une pièce et n’inscrivaient plus que deux petits points.