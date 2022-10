Charleroi, un match au sommet pour confirmer !

Un avis contrasté par son homologue. "Je pense que nos adversaires cherchent encore leurs marques. C’est le bon moment pour les affronter, même si cela reste de sérieux candidats pour la phase finale de la saison. De notre côté, on doit poursuivre sur notre lancée. Contre Hamme, on a su réaliser un match plein. On devra être dans le même état d’esprit contre des adversaires qui ne laisseront rien au hasard."

Un match référence et la digestion

Les deux clubs restent sur des succès et auront à cœur de se replacer au général. "Si tu veux être dans le Top 3, tu dois gagner cette rencontre, lance Omar Rahou. Charleroi a également de l’ambition. On doit gagner contre nos concurrents directs, surtout à la Garenne. C’est le bon moment, pour nous, d’obtenir un match référence."

Le Futsal Team semble avoir trouvé une certaine osmose. "On a mis du temps pour le faire, avoue Zakaria Lamsaiah. Mais on a dû digérer certains départs et se trouver avec les nouveaux. Mais quand je vois l’adaptation d’un joueur comme Wilde, je suis confiant. Notre groupe gagne en confiance, au fil des semaines. Il connaît ses qualités et parvient à poser son jeu."

Dans une Garenne qui risque d’être pleine à craquer, le Futsal Team Charleroi et le FMC Charleroi risquent de proposer un beau spectacle.