Charleroi lance le projet Europe 2023

La saison dernière a été une déception pour les dirigeants moncellois. La cinquième place finale est un mauvais souvenir qu’ils ne veulent pas revivre. "Nous voulons professionnaliser le club. Nous venons de créer une cellule business et marketing. Notre ambition, c’est de devenir une référence dans les échanges entre partenaires commerciaux, un peu à l’image de ce que fait le Sporting. Nous voulons attirer de nouveaux sponsors pour revoir nos ambitions à la hausse."

Un derby pour commencer

Cette saison, les Carolos disposent d’un budget de 350 000 € dont 200 000 sont consacrés à l’équipe première. "Nous voulons viser le Top 4 et même le trio de tête, affirme le président. C’est la coupe d’Europe qui est notre objectif. Maintenant, remporter la coupe de Belgique offre également un ticket européen. Le message est passé auprès des joueuses et du staff."

Pour satisfaire les ambitions présidentielles, Dimitri Piraux et son équipe devront rapidement trouver le bon tempo en championnat. Ce dernier commence ce samedi chez Tchalou. "Je ne sais pas si nous sommes prêts ou si notre adversaire l’est, prévient l’entraîneur de Charleroi. C’est encore un peu tôt. Et puis un derby, c’est toujours particulier. Il faudra bien gérer nos émotions. On sait que c’est compliqué d’aller s’imposer dans cette salle devant de nombreux supporters. Mais je suis positif. Nous avons analysé les matches amicaux de Tchalou. Il y a pas mal de nouvelles joueuses chez elles, notamment une opposite, très grande et très costaude. Elle peut faire la différence à elle seule. Il y a une Polonaise aussi qui est très grande. Je pense aussi à Humblet qui apporte beaucoup à ce noyau. Il y a de la taille et du physique chez Tchalou. On devra trouver des solutions."