Une réaction en défense ?

Ce jeudi soir, le Campinaire accueille Waterloo dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe AWBB. Le groupe de Stéphane Huegaerts a déjà affronté les Brabançons cette saison. Au tout début du mois, les Fleurusiens s’étaient inclinés 79-65 au Royal WBB que coach Sébastien Dufour, vu en son temps au Spirou Charleroi. « Nous avions perdu Lucas Bearzotti et Steph Verlinden lors de ce match, se remémore le coach des Fleurusiens. Le premier nommé sera toujours absent, ainsi que Lebrun qui, en plus de son problème à la main, a chopé le covid. Une nouvelle fois, Verlinden dépannera sur une jambe à l’intérieur. Waterloo a fait face aussi à quelques blessures. Dans un match de coupe, tout est possible. J’espère que nous réaliserons une meilleure prestation défensive qu’à Neufchâteau. » Dom.A.