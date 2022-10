Complètement à sens unique à la Garenne

SPIROU LADIES: Hermans 0-2, Baeskens 2-10, Fimiani, Vandewattyne 2-9, Bottriaux 3-0 (1X3), Muylaert, Mukeba 10-3, Cambioli 1-0, Mense 12-4 (1X3).

PHANTOMS: Van Buggenhout 11-10 (2X

x3), Bah 0-7, Bell S. 5-3 (2) et E. 8-5 (3), Williams 11-10, Herlihy 5-0 (1), Van Eupen 2-4, Bully 7-2 (1), Van Hoof 3-2, Knaepen 6-3.

Le score parle de lui-même. Il n’y a pas eu match hier soir sur le petit terrain du fond de la Garenne. A tous les points de vue, les Phantoms étaient supérieures, que ce soit au niveau de la taille moyenne, du physique (Williams), de la vivacité, de la précision, de près comme de loin, ou encore du fond de jeu. Le press visiteur a souvent gêné une équipe locale trop amoindrie à la distribution, sans Hering et Dupire. La balle a également bien circulé, soulignant à plusieurs reprises la trop grande naïveté locale en défense. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la victoire ait rapidement choisi son camp. Tout au plus les Sambriennes se sont-elles accrochées dans le premier quart-temps, grâce avant tout à la présence de Mense et Mukeba dans la raquette. Cela ne suffisait évidemment pas pour empêcher la bande à l’ex-Charleroi Chloé Bully de filer à 13-24 à la 10e, via un 0-7, puis 15-34, 17-38 à la 14e, 24-53 (sortie de Bottriaux, blessée au poignet) et 30-58 au repos. La seconde mi-temps était à peine moins disproportionnée. L’écart culminait à 59-96 et Emma Bell faisait sauter les trois chiffres.

Waregem 60 – Namur 67

NAMUR: Wilson 24 (4x3), Matthys 3 (1), Defosset 1, Asoro 8 (2), Saucin 2, Rupnik 3 (1), Vaughn 18, Kjartansdottir 4, Carpreaux 4.

Namur a offert le service minimum hier à Waregem. Cela a cependant suffi pour engranger une nouvelle et importante victoire. "Nous avons très bien entamé la partie, souligne le coach José Araujo. Nous contrôlons le débat des deux côtés du terrain lors des dix premières minutes (6-23). " La suite a été nettement moins bonne. Waregem passe en zone dans le deuxième quart et nous loupons une kyrielle de tirs ouverts. En défense, nous nous sommes souvent fait surprendre par les Flandriennes, après une bonne défense de 20-22 secondes. En résumé, nous avons manqué de constance. " De son côté, l’assistant Lionel Dorange rappelle que la clé se situait aussi au niveau de concentration. " Un long déplacement en semaine, ce n’est jamais facile mais cela n’explique pas tout. Ceci dit, nous n’encaissons que 60 points en déplacement. Et Waregem n’est jamais parvenu à passer au commandement. "

L’équipe locale grappillait dans le deuxième quart pour se rapprocher à onze unités au repos (). La menace se précisait en deuxième mi-temps. Waregem égalisait à 45 partout mais ne parvenait pas à mettre un peu plus les Namuroises sous pression. Ces dernières terminaient le quart en force (45-50) et les dix dernières minutes voyaient les visiteuses contrôler. A noter les 15 rebonds de Vaughn les 11 de Saucin.