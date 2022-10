Théo Voogd, la marche en avant

À Izegem, au national, il a fait une course magnifique en 1h01'29. "J’étais super-heureux avec une belle course à vélo et une belle fin à pied. Par contre j’ai pu voir que je devais encore bosser la natation."

À Gérardmer début septembre il a terminé l’épreuve en 1h02'08, ce qui lui a valu la première place des jeunes belges qui y participaient. "Je voulais une meilleure position finale mais c’était quand même une grosse course qui s’est bien passée. Même si j’ai eu d’autres très bons résultats et des victoires sur d’autres épreuves, ce sont les deux résultats que je retiens le plus car c’était mes objectifs principaux. J’espère que je ferai encore mieux les saisons à venir !"

Pour progresser, Théo a mis toutes les cartes dans son jeu en rejoignant le Pôle espoir triathlon du Lycée Maxence Van Der Meersch près de Lille. "Après deux années scolaires au sport-études triathlon à Charleroi, j’en voulais encore plus et la réputation de la formation des triathlètes en France n’est plus à démontrer. Là-bas je suis l’enseignement français. J’ai des semaines adaptées au triathlon: quatre séances de natation, deux de course à pied et deux de vélo avec de fameux équipiers d’entraînement !"

Ce qui fait qu’il porte le maillot de deux clubs: en Belgique celui du Triathlon Tenacity team (3T) et en France celui de Villeneuve d’Ascq.

Les Jeux olympiques le font rêver

La natation reste son gros point de travail. "J’ai toutefois déjà pas mal progressé dans ce domaine et surtout maintenant avec mes entraînements qui ont drastiquement augmenté en même temps que mes sensations positives dans l’eau. Avant je détestais cette discipline et maintenant je l’adore ! Et j’espère en faire mon point fort à l’avenir." Cet hiver, il devrait maintenir sa forme sur des cross et des cyclo-cross.

Et l’avenir ? "Je ne suis pas encore prêt à me lancer sur des longues distances. Je rêve d’un jour aller aux Jeux olympiques. Les demi-triathlons pourraient m’intéresser également."