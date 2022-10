Grâce à ses deux victoires en tournois 5 étoiles, le Carolo Simon Stevens, affilié au RAECT Mons, retrouve avec délectation la série A ! Il occupe même son meilleur classement avec une 21e place nationale !

Le Bjorn’s Club place deux de ses joueurs parmi les B-15.4. Tout d’abord Karim Tourmous (63e), auteur d’une saison incroyable durant laquelle il a remporté 40 matches et concédé que 8 défaites. Il retrouve un statut plus digne de son talent, lui qui avait déjà participé, quand il était plus jeune, à l’Astrid Bowl. Le jeune Néo Ip a lui aussi fait un bond énorme au classement puisqu’il devient le 105e joueur belge, aux portes de la série A !

Nicolas Demeroutis du RTC de Thuin apparaît lui aussi dans cette liste des B-15.4, sans avoir joué, au 142e rang national.

Parmi tous les B-15.2 un nom saute aux yeux: Lucas Watelet. Le Mont-sur-Marchiennois a évolué plusieurs fois dans les tableaux messieurs 1, en remportant quelques matchs par-ci par-là, et cela lui permet désormais de faire partie du top 200 belge (196e). On retrouve aussi dans la liste des B-15.2 quelques joueurs bien connus dans la région mais qui évoluent désormais à Tamines: Thomas Hendrick (145e) et Fabien Drugmand (189e).

La liste des B-15.1 est très longue. Outre Thibaut Colin du Bois du Prince (284e), on y retrouve trois joueurs du Bjorn’s Club: Alexandre Gossiaux (289e), Samy Tourmous (296e) et Nicolas Trentin (424e). De même que Valentin Lorent affilié à la Louvière (400e) et Diego Digraci qui joue lui aussi à Tamines (434e).

Où sont les femmes ?

L’avenir du tennis carolo, Ethan Dasset le représente désormais. Le jeune joueur du Kalypso fait son entrée dans la colonne des B-15 où l’on retrouve aussi son entraîneur à l’AFT Maxime Hawotte. Un troisième Kalypsien apparaît dans la liste, Olivier Hunin, tout comme le jeune prometteur Justin Pasture du RTC de Thuin, le Chimacien John Paternoster, le Bauletois Florian Prévot ou encore le Farciennois Alexandre Tourmous, frère de Karim et Samy.

À la lecture de ce texte on peut s’inquiéter du niveau du tennis féminin dans la région, même si quelques jeunes filles ont bien progressé et pourraient, à plus ou moins court terme, faire partie de cette liste !

À noter, enfin, que des modifications dans les classements pourraient être apportés par l’AFT selon les réclamations.