Charleroi sans meneuse !

Après la longue attente provoquée par le championnat du Monde, les clubs de l’élite sont directement entrés dans le vif du sujet. Ainsi, dans la foulée du déplacement initial à Liège, les Spirou Ladies de Charleroi vont recevoir deux adversaires cette semaine. Ce mercredi, les joueuses de Fabien Muylaert accueillent Boom. Samedi prochain, ce sera au tour des promues de Brunehaut de se déplacer à la Garenne.

Signalons aussi que la majorité du groupe sera aussi concernée par le huitième de finale de coupe AWBB, prévu dimanche contre Boninne. Lourd programme s’il en est, d’autant que les Sambriennes seront fortement amoindries. C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’elles s’aligneront sans meneuse ce soir. "Lynn Hering s’est blessée à la cheville. Des examens permettront de connaître la durée de son indisponibilité mais je m’attends à une absence de plusieurs semaines, explique le coach, qui devra en plus se passer de sa seconde meneuse face à Boom. Gwenaël Dupire sera absente. Elle est en stage avec son école tout au long de la semaine." Si les Phantoms ont également perdu leur premier match de la saison, qui plus est à la maison, c’était face aux Kangoeroes de Malines. Boom s’est incliné les armes à la main. Les Carolorégiennes risquent de souffrir. "Cela ne doit pas nous empêcher de tout donner", rappelle Muylaert. Ne serait-ce que pour aborder au mieux le déjà important derby hennuyer du week-end prochain.

Waregem – Namur (me. 20h30)

Auréolé d’une première victoire pour l’ouverture du championnat, le Basket Namur Capitale se déplacera à Waregem demain soir. Le T2 Lionel Dorange s’attend à un déplacement difficile chez des adversaires qui ont, elles aussi, gagné le week-end passé:

"C’est une équipe qui aime le jeu rapide, qui court et qui se base sur un bon collectif. On devra faire attention à Nastja Claessens qui en est le point central. Il faudra bien nous concentrer sur notre jeu, ce qui n’est pas aisé après un déplacement d’1h30 en semaine."

Malgré l’issue positive de la rencontre contre Courtrai, le staff namurois espère que l’équipe montrera un autre visage ce mercredi: "Nous sommes satisfaits d’avoir gagné contre un concurrent direct et nous avons vu de bons passages, mais on avait insisté sur certains points pour lesquels le job n’a pas été rempli. Les filles ont notamment laissé trop d’espaces aux shooteuses adverses", explique l’assistant. Le coach veut voir un jeu plus collectif contre Waregem, ce n’est pas dans sa philosophie que deux joueuses partagent deux tiers de la marque. " Les Namuroises ne seront pas au complet, Sarah Dossou souffrant d’une entorse.