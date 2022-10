Cartes jaunes: Arnould, Zidda.

Carte rouge: Mateke (69e).

Buts: Hemal (1-0, 26e ; 2-0, 67e), Venezia (3-0, 70e).

RANSART: Minsart, Venezia, Courtin Silva (84e Degeyter), Hemal (80e Dosogne), Yedoh, Prévot, Dufer, Crocco, Miceli, Zidda, T. Cagnina (72e Gillain).

SOLRE/SAMBRE: Debuisson, Boulanger, Mateke, Théry, Geenen, Cuche (77e Virgili), Patelli, Arnould, Lefevere, Fontaine (61e Gailliez), Millien.

Pour les Tuniques Bleues, tout a basculé en deux minutes. Hemal surgissait, peu après l’heure de jeu, pour faire 2-0 et Mateke était exclu sur la phase suivante pour un tacle assassin. Solre s’écroulait et, dans la foulée, Venezia pliait définitivement la rencontre.

Jusque-là, les Cougars et les Tuniques Bleues avaient, plutôt livré des prestations égales, notamment dans une première période dominée par les visiteurs mais dans laquelle un long dégagement de Minsart avait permis à Hemal de débloquer le marquoir en surmontant Debuisson, entraîneur des gardiens et suppléant de Bilteryst, suspendu pour abus de cartes jaunes. C’était, d’ailleurs, plutôt son vis-à-vis qui était mis à contribution via Mateke, Cuche ou encore Lefevere.

Changement de physionomie après le triple coup du sort avec un Ransart libéré et une véritable débandade côté solrézien. Les Courgars auraient, même, pu saler l’addition avec deux belles possibilités de Zidda et une occasion en or de Venezia. Les deux butant immanquablement sur Debuisson.

Le derby confirme les courbes de formes actuelles des deux formations avec un Ransart qui encaisse très peu et signe une cinquième sortie consécutive sans défaite et un Solre-sur-Sambre qui reste sur quatre défaites de rang après un très bon début de championnat. Mais, malgré le 0 sur 12, pas question de gamberger dans la Botte.