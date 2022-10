Seneffe fait tomber Roselies

Thuin 0 - Jumet 2

Dans ce match au sommet, Thuin a bien tenu le coup durant la première période. Ezzoubairi a trouvé le chemin des filets, dix minutes après la reprise. Viera Perez a doublé la mise en fin de rencontre. Jumet est désormais seul en tête de la série.

Chapelle 0 - Morlanwelz 4

Dans le derby du Centre, la logique a été respectée. Les Normaliens ont facilement disposé de Chapelle. De Vitto a fait sauter le verrou. Spitaels (2) et Rosa ont assuré le succès de leurs couleurs. Morlanwelz se replace au général, alors que Chapelle rentre clairement dans les rangs.

Nalinnes 0 - Frasnes 1

Nalinnes a réalisé un match plein contre une belle équipe de Frasnes. Les visiteurs ont su faire sauter le verrou après vingt minutes via De Ridder. Ce succès est bénéfique pour une équipe de Frasnes qui se replace. Par contre, pour Nalinnes, il est difficile de sortir de l’ornière.

Seneffe 2 - Roselies 1

Seneffe a réussi un joli exploit en remportant la victoire sur une solide équipe de Roselies. Privé de Kruys, son buteur, la Jeunesse n’a pas su concrétiser ses occasions. Si Olivier a débloqué la situation, Contino a égalisé dans la foulée. Barba a trouvé le moyen de faire la différence à cinq minutes du terme.

Anderlues 3 - Fontaine 0

Les Bourlettis ont réalisé un match plein à la maison contre la solide équipe de Fontaine. Yavuz, Guerrero et Flener ont trouvé le chemin des filets pour les Anderlusiens. Ces derniers ont bien joué le coup. Ils se replacent au classement.

Gerpinnes 1 - Ressaix 0

À dix contre onze, Ressaix a bien tenu le coup durant plus de 80 minutes contre la belle équipe de Gerpinnes. C’est un but contre son camp qui a permis aux visités de l’emporter, à force de pousser. Cette victoire va faire le plus grand bien à des Gerpinnois qui ont besoin de se relancer.

Erpion 3 - Beaumont 2

Dans le derby de la Botte, Erpion a trouvé le moyen de prendre le meilleur sur les Macarons. Les deux équipes ont réalisé un match plein. En plus d’un autogoal de chaque côté, Dosogne, Scharlaken et Pérot ont trouvé le chemin des filets.