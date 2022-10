Des Fleurusiens trop légers en défense

USVC: Ahmed 8, Sculier 10, Karavokyros 7, Mertens, Duding 17 (1X3), Steenberghs 20, Verlinden 7, R. Bearzotti 12 (2).

Étant donné l’absence de Lebrun à l’intérieur, en plus de Lucas Bearzotti, Verlinden a mordu sur sa chique, ou plutôt son genou, pour donner un coup de main aux siens. Heureusement d’ailleurs car Duding, vite bridé par les fautes, ne jouent que 4 minutes en première mi-temps. Trop de visiteurs passent cependant au travers (peu de triples, Sculier loupe 6-7 lay-up) et Neufchâteau avance à 44-35 au repos.

Grâce à Duding et Steenberghs, excellent au scoring et au rebond (12), le Campinaire se relance mais les refs font mal (trois antisportives imaginaires et 2 techniques) et Ahmed se fait exclure.