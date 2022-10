Défense décisive à l’Olympic

MSM: Piérard 3-0 (1X3), Peeters 2-0, Lefebvre Th. 4-3 et A. 10-2 (2), Vanderstraeten 0-4, Blaise B. 6-8 (1) et Th. 11-11, L. Vitali 3-5 (1), Hoebeke, S. Cambioli.

BELGRADE: Mikombe, Marchal M. 0-2 et T. 7-0, Mertens 2-1, Debry 4-0, Vermeren 0-2, Ndiaye 3-12 (2), Nelkofski, Cerquarelli 7-2 (1), Hucorne 8-4 (1), Bampolineza 0-4, Quairia 0-2.

Verdict mérité. "En attaque, nous restons trop dépendants des deux Blaise. Nous pouvions mieux. Malheureusement, il faut toujours rester vigilants avec mes gars." Pascal Chouli, le coach olympien, souligne toutefois la rapidité avec laquelle ses hommes sont allés chercher les fautes et les lancers. Le coach se félicite surtout de la défense. "C’est la première fois que nous encaissons si peu. Nos trois zone-presses ont perturbé nos jeunes adversaires."

Charleroi 93 – Belleflamme 94

Énorme surprise hier à la Garenne où le Charleroi Expérience Performance n’a pu éviter un second revers de la saison, déjà, face à une équipe de Belleflamme qui n’avait jusqu’à présent remporté qu’un seul succès en cinq sorties. "On dit souvent que l’on joue comme l’on s’entraîne. L’adage dit vrai, constate Jérémy Steinier. Mardi, nous n’étions que six et l’entraînement de jeudi a dû être annulé faute de combattants. Il y avait trop de blessés. Mis à part cinq bonnes minutes, nous n’avons jamais été dans le coup. Nous nous inclinons sur le buzzer, à une poignée de secondes du terme." Le meneur d’appoint reconnaît aussi que lui et ses équipiers avaient déjà l’œil rivé sur le match de coupe AWBB de samedi prochain face à Neufchâteau.