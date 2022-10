Cartes jaunes: Iuliano, Romani, Circina, Rizzo (T1 du Rœulx), Marchand, Gianfelice, Vandewalle.

Cartes rouges: Attardo (2 c.j., 70e), Steens (2c.j., 80e).

Buts: Circina (1-0, 16e), Cleves (2-0, 88e).

LE RŒULX: Pirrera, Vandesmal, Romani, Fragapane, Gondry, Di Guiseppe (67e Zammuto), Iuliano, Njangui Dooh, Circina (87e Cleves), Nave (61e Decrem).

COURCELLES: Gillain, Steens, Bastin (69e Hamraoui), Brogno (46e Dekelver), Lefebvre, Kemayou, Atia (55e Pomponio), Marchand, Gianfelice, Altintas (46e Fiore), Vandewalle.

Sans envie, difficile de gagner une rencontre sur le terrain. Encore plus lorsque vous affrontez une rugueuse équipe, qui se bat sur chaque ballon de la première à la dernière minute. Telle est la leçon à retirer du match de ce dimanche après-midi pour les Coqs, qui devaient absolument éviter la défaite pour ne pas se retrouver en fond de tableau. Avec deux buts concédés dans le premier et dernier quart d’heure de la rencontre, Courcelles bascule à la 16e place du classement en n’ayant rien montré. "Je ne sais pas quoi dire, je suis déçu et abattu. Eux avaient l’envie, nous pas, constatait Nicolas Flammini, le T1 courcellois. Je suis le premier fautif, car c’est moi qui donne envie à mes joueurs, je m’en veux énormément."

Après 55 minutes de jeu, le coach des Coqs avait déjà effectué trois changements. Hélas, rien n’a changé. "On a beau travailler et tout mettre en place, mais si l’envie n’est pas là, ça va être difficile." Courcelles doit vite se ressaisir, pour éviter le pire scénario en fin de saison.