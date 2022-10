A neuf, Gosselies se fait rattraper

On n’avait plus vu les Gosseliens à pareille fête. En première période, ils ont réussi à cadenasser les avants adverses tout en transformant chaque occasion en but. On apprécie au passage la beauté de ces trois réalisations, à commencer par la reprise de Bertoncello dans la lucarne. Que dire du lob des 40 mètres d’Arena ! L’attaquant profite d’un mauvais dégagement de Polain pour surprendre le portier borain d’un geste parfaitement exécuté.