Gosselies et Monceau en soif de revanche

Le début de saison est plus compliqué que prévu pour les Gosseliens. Avec deux petits points en sept rencontres de championnat, le RGS est loin du bilan attendu à ce moment de la saison. Face à Symphorinois, deuxième du championnat, les hommes d’Antonio Passalacqua tenteront d’éviter une correction et une troisième défaite d’affilée. "Dans notre situation, il n’y a qu’une chose qui peut nous aider, c’est de tout donner, avec nos tripes, lors de chaque rencontre, martèle l’entraîneur carolo. Je vais demander encore plus d’implication à mes joueurs. Je ne laisserai plus rien passer. Je refuse de laisser Gosselies, où j’ai déjà passé 18 années, sombrer."

Face à une formation montoise qui impose un impact physique important, il sera primordial d’être impliqué dès les premières secondes de la rencontre. "Le problème, c’est que je ne retrouve pas en championnat, les joueurs avec lesquels je travaille en semaine. À l’entraînement, je vois des gars libérés, qui osent aller au duel. On va donc continuer à travailler dur pour que la réalité de la semaine se retrouve dans nos rencontres de championnat. On va repartir de zéro avec plus de rigueur."

Monceau - Léopold Uccle (d. 15 h)

MONCEAU: E. Liessens et Caudron, comme pressenti, sont touchés aux ligaments croisés. La saison est terminée pour eux. Lambert (genou) a forcé la semaine passée pour pallier les nombreuses absences et ne sera pas opérationnel ce dimanche. Lazitch (adducteurs) et Kitoko (adducteurs) n’ont pas encore reçu le feu vert des médecins. Heureusement pour lui, l’entraîneur moncellois récupère Mucci, Steens, Traoré, qui ont purgé leur suspension, et Cuypers. Le coach n’a pas encore effectué sa sélection.

Il sera question de revanche pour l’entraîneur de Monceau, Michel Dufour: "En termes de caractère, je veux voir autre chose que ce que nous avons montré à Couvin. Nous devrons mettre un réel impact physique pour ne pas être débordés par Uccle. Nous avons d’ailleurs eu un débriefing ce mardi sur la rencontre de dimanche dernier. Tout n’était pas à jeter et les circonstances étaient particulières avec le nombre d’absents mais j’ai tiré la sonnette d’alarme. On sait qu’en D3 ACFF les rencontres basculent sur des détails. On manque de concentration par moments et cela nous coûte cher, notamment sur les phases arrêtées que nous ne maîtrisons pas en ce moment."

Le Léopold, qui partage un bilan similaire avec Monceau, est un adversaire de taille. "En fait nous sommes dans des dynamiques inverses, pointe Michel Dufour. Notre adversaire vient de signer un 10 sur 12 après avoir entamé la saison par trois défaites. Nous venons d’enregistrer un 1 sur 9 après un début de saison intéressant. Uccle est une équipe technique, très technique même. Elle joue bien au football. J’attends donc une revanche par rapport à notre non-match de la semaine dernière à Couvin."