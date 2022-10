Départ des U8 à U11 à 9 h 30 (15 minutes), des U12 à U15 à 10 h 15 (25 minutes), des cadets et des juniors à 11h (cyclocross, 40 minutes), des dames cadettes, juniores et adultes à 12 h 15 (cyclocross, 30 minutes), des adultes à 13 h 30 (cyclocross, 40 minutes), des adultes VTT à 14 h 30 (40 minutes), des juniors et des cadets VTT à 14 h 31 (40 minutes).