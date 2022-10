« Attention au réveil solrézien ! »

guerriers, ce que nous avons été incapables de réaliser, surtout en première période. Il n’empêche, nous voilà à cinq sorties sans défaite. "

Les Solréziens, eux, restent sur trois revers de rang qui viennent ternir leur excellent début de saison. "Il faudra, néanmoins, se méfier, prévient le coach carolo. Solre possède une armada offensive intéressante et sait faire preuve de solidarité lorsqu’il s’agit d’aller au charbon. Ce match ne sera pas évident à négocier." Mais, parce qu’ils évoluent à domicile et sont installés dans une bonne dynamique, les Cougars, même privés de Bux, Cagnina, Castellana, Salme et Quina, s’aligneront pour la victoire. "À la maison, on doit gagner, explique Vincent André. D’autant que nous avons pris du retard sur notre tableau de marche. Nous devrons mettre de l’enthousiasme dans notre jeu pour aller chercher les trois points car les Solréziens ne vont rien lâcher."

Pression sur Courcelles

L’autre derby du week-end opposera, dès ce soir, Gilly et Pont-à-Celles/Buzet. Le PàC est, lui aussi, dans une bonne série tandis que les Gayolles alternent le bon et le moins bon mais peuvent bousculer tout le monde, surtout à domicile.

Montignies et Courcelles sont dans le dur pour leur part. Même à domicile, les Montagnards n’auront pas la tâche facile face à Mons B, d’autant qu’on ignore le visage que présentera cette jeune équipe. Les Coqs, par contre, n’ont d’autre choix que d’aller s’imposer au Rœulx, un concurrent plus que direct et qui rêve de rebattre les cartes dans la zone rouge.