Les Carolos doivent confirmer

Le Futsal Team Charleroi et le FMC Charleroi doivent l’emporter, ce vendredi soir, avant un derby qui sent bon la poudre. Actuellement, le parcours des deux clubs est plutôt similaire. Ils ont soufflé le chaud et le froid et comptent six unités, après quatre journées de championnat. C’est trop peu pour des prétendants au Top 3. Les ex-Roseliens restent sur une victoire facile contre Mouscron. Un succès qu’ils devront confirmer, à la maison, face à une équipe de Malle qui est à leur portée. Avec un Omar Rahou en forme, après la double confrontation internationale des Mini-Diables, les Carolos devraient réussir leur mission. « C’est l’objectif, explique le pivot. On a déjà laissé filer trop de points cette saison. Une équipe comme la nôtre a de l’ambition. Elle doit désormais joindre le geste à la parole. Il y a eu une amélioration au cours des dernières semaines. On doit poursuivre sur cette lancée, afin de rester dans le coup. D’un point de vue personnel, la confiance est là. Je vais tout faire pour marquer et faire marquer. »