Valérie Leroy est une Ironwoman

Son compagnon et entraîneur Manu Gochard présent à ses côtés lui avait prédit une dure et longue journée. "Et ce fut le cas. J’ai savouré la partie natation dans une eau limpide à 30 °C avec des poissons de toutes les couleurs. Pour le vélo et la course à pied je me doutais que cela serait beaucoup plus compliqué car j’avais attrapé le covid il y a deux semaines et je n’étais pas totalement remise et puis il y a ce manque d’entraînement dû à ma fracture de fatigue au pied. Bref le vélo fut long et éprouvant, c’était très compliqué mentalement de se faire dépasser sans savoir réagir mais après tu relativises et tu te dis que tu roules à Hawaï avec la mer à gauche et un champ de lave à droite. C’est exceptionnel et tu remercies la vie d’être là." Quand elle a déposé le vélo, tout en étant soignée aux petits oignons par les bénévoles, des doutes l’ont assaillie. "Je me suis demandé comment j’allais bien pouvoir tenir à pied… Puis j’ai vu Manu et mes enfants. Ils m’ont reboostée." La Gerpinnoise s’est alors lancée à l’attaque des 42 km. "Les douze premiers étaient très chouettes avec de nombreux encouragements sur le parcours, puis ce furent 28 km en aller-retour avec moins de public.. J’avançais de ravito en ravito en ne pensant plus qu’à la ligne d’arrivée et à la médaille !" À deux kilomètres de la fin, au retour à Kona, elle pouvait entendre le speaker criant "You are an Ironman" à tous ceux qui franchissaient la ligne. "Je me suis alors dit que ce serait bientôt mon tour… Ce fut un mélange d’émotions. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C’était en tout cas une grande joie. Et une grande fierté. Sans mes enfants et Manu je n’aurais jamais pu y arriver."

Plus jamais d’Ironman !

De cette épreuve, elle retiendra aussi "l’organisation sans faille, des bénévoles extraordinaires et un public génial !"

Place désormais à quelques jours de vacances sur place et à la récupération. "C’est repos forcé jusque janvier. Le 17 novembre je dois retirer le clou dans ma hanche suite à ma chute de juillet 2020. Ensuite la saison 2023 aura comme objectif le championnat du monde individuel de swimrun en septembre en Italie. Je ferai sûrement quelques triathlons distance olympique." Mais elle confirme qu’elle ne devrait plus faire d’Ironman. "J’en ai fait deux magnifiques, celui-ci et celui du Pays de Galles où j’ai décroché ma qualification. C’est assez !"