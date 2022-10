Une victoire sur le fil de Fleurus

25-18, 29-31, 18-25, 25-19, 15-9

Farciennes et Fleurus ont commencé le match de façon assez serrée. La façon d’évoluer des formations laissait présager d’un long match. De fait, si les locaux prennent l’ascendant sur leur adversaire lors du premier set (25-18), ce sont les Farciennois qui reprendront la main dans le, très disputé, deuxième set. Il aura fallu un set et demi pour assister au réveil des visiteurs. Ce dernier s’est avéré salvateur puisqu’ils sont revenus à un set partout sur le score de 29-31.

Fleurus connaît alors une baisse de régime et ce sont les hommes de Véronique Francart qui s’imposent plus facilement dans le troisième set avec un très bon Matthias Debliquy au centre. On pense alors les visiteurs du jour parti pour la victoire mais il n’en sera rien. Le quatrième set sera particulièrement décousu du côté de Farciennes. Si la réception arrive bien, les passes ne sont pas toujours tops et certains attaquants n’aident pas leur équipe. Fleurus en profite. Le set sera ponctué par une carte jaune suivie d’un carton rouge, offrant le point du set aux locaux au passage 25-19.

Déception finale

Les deux équipes sont physiquement atteintes à l’entame de ce cinquième set. Cela va se jouer au mental. C’est rapidement 7-3 et les hommes de Patrick d’Agresta ne laisseront pas passer leur chance. Ils concluent sur le score de 15-9. Les manquements farciennois étaient trop nombreux que pour prétendre à la victoire ce dimanche.

Le coach de Fleurus était un peu déçu tout de même de ce point perdu: "J’ai trouvé qu’il s’agissait d’un match assez nerveux. Mes joueurs ne savent pas gérer le stress et la pression."

Du côté de Farciennes, Véronique Francart parlait d’un problème de mentalité: "Certains joueurs ne jouent pas pour les autres. J’appelle cela de l’égoïsme." De la déception donc du côté farciennois.