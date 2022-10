Au cours de la première période, ils ont étrillé l’Autriche. Une victoire nette et sans bavure obtenue sur le score de 11-0. "On ne s’attendait pas à une telle victoire, explique Omar Rahou, le pivot des Mini-Diables. Mais le groupe avait une seule consigner ; marquer rapidement. On a su faire sauter le verrou, garder le zéro derrière et empiler les buts. C’est important pour la confiance et la suite de la compétition."

Un record en vue

Les Belges devaient confirmer quelques jours plus tard face à la solide équipe de Géorgie et ses nombreux Brésiliens naturalisés. "Je pense qu’on pouvait gagner cette rencontre. Mais une fois encore les détails ont eu raison de nous. En fin de partie, ce n’était que 3-2. On a pris des risques avec le gardien volant. Cela n’a pas payé. Mais, dans l’ensemble, je suis certain que nous pouvons battre cette formation. On devra faire la différence en mars pour obtenir notre ticket pour la suite de la compétition."

Pour rappel, les premiers et les meilleurs deuxièmes passeront un tour. De son côté, le pivot a fait le plein de confiance, avec trois nouveaux buts, dont un véritable bijou qui a fait le tour de la planète futsal. "C’est un geste d’instinct. Je me sens bien. J’ai donc tenté le coup. J’en suis désormais à 59 réalisations pour la Belgique. Le record de Karim Chaibai ? Il est à 68 buts, je pense. C’est un objectif dans le coin de ma tête. Il m’a déjà dit qu’il serait heureux que je parvienne à le battre."