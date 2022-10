Gilles Samyn jusqu’au bout de son rêve

Même si, de son propre aveu, il nage "comme un caillou", il gardera un beau souvenir de la partie natation. "Il y avait du courant et une mer agitée mais c’était merveilleux de nager dans un océan, et pas n’importe lequel, avec cette fameuse houle."

Il a plutôt bien géré la partie vélo. "Je n’étais pas cramé à la sortie, ce qui m’a permis de bien partir à pied. Mais au 27e km mes cloches au pied ont sauté ! Du coup j’ai dû commencer à marcher car cela faisait trop mal. Mon objectif était simplement de finir. Avec la chaleur et l’humidité j’en ai profité pour faire une petite pause récupération. Finalement ma seule vraie compétition aura été de me qualifier pour Hawaï ! Je l’ai fait à Lanzarote, grâce à mon entraîneur Marc Charles qui avait bien choisi l’épreuve."

Vu l’état de ses pieds, il n’aurait de toutes façons pas pu faire plus. "Je devais acheter des nouvelles chaussures depuis deux mois mais avec mon Covid j’ai perdu cela de vue et quand j’ai commencé à en sortir il y a deux semaines c’était trop tard !"

Le soutien de gens importants

On ne réussit pas un Ironman seul. Le soutien de la famille est essentiel de même que celui d’un petit réseau de gens tout aussi importants. "Ma famille, mon entraîneur qui m’a accompagné dans cette belle aventure, les membres de l’ATCC. J’ai une pensée aussi pour mon kiné Benoît Moermans, les médecins du GHdC, le docteur Troussel qui m’a merveilleusement opéré du dos il y a deux ans et demie, le docteur Carlier qui veillé à mon petit cœur, le docteur Hoang qui m’a opéré du genou il y a 11 ans… Et celui-ci tient merveilleusement !"

Quant à la suite ? "Je continuerai à faire du triathlon comme de plus en plus de Belges mais j’ai réalisé mon défi et ma famille mérite que j’investisse moins dedans à l’avenir: je reconnais que les cinq dernières années ont été dures pour elle tellement c’est exigeant d’aller jusqu’à Hawaï. Pour être franc l’entraînement est quasi plus difficile que la course elle même. Maintenant je rêve d’autres choses comme la Route des Alpes. On verra bien !"