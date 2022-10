Écrans et navettes pour la 10e

Pour cette 10e édition, le RJC Aiseau-Presles avait mis les petits plats dans les grands. Grande nouveauté : des écrans avaient été installés dans les deux halls. Ils permettaient aux judokas et aux spectateurs de suivre le programme des combats. Pour la première fois des navettes entre trois aéroports (Bruxelles, Charleroi et Lille) et Aiseau-Presles ont permis aux judokas étrangers de se rendre sur place. Tout cela grâce aux nombreux bénévoles du club. Certaines délégations ont été logées à la Ferme des Castors et ont pu s’entraîner dès vendredi dans le dojo du RJC Aiseau-Presles.