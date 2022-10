Premier sommet pour Forges

Grand-Reng 0 - Forges 2

Les Glorieux se sont adjugé l’affiche de cette journée. Hinant a débloqué le marquoir en première période, Karaca a fait le break en seconde. Ce dernier a même loupé un penalty, sans quoi les chiffres auraient pu être plus lourd pour les Abeilles qui subissent donc leur premier revers de la saison.

Aulnois 1 - Chimay/V. 8

Première victoire en championnat pour les Chimaciens face aux malheureux Aulnoisiens.

Momignies 9 - Marbaix 0

Marbaix n’a pas dérogé à la règle et a subi les assauts de l’attaque mominoise. Un nouveau succès qui permet à la formation de David Gourisse de trôner en tête, à égalité avec Forges. "Une partie à l’image de notre début de saison, explique David Gourisse. Notre projet de jeu fonctionne, les attaquants sont en confiance et une nouvelle clean sheet à la clé."

Montigny 2 - La Buiss. 1

Troisième victoire en quatre matches pour les Montagnards. "Complètement mérité, estime Fabian Sénéchal. J’avais encore dû remodeler mon équipe samedi soir et les U19 alignés ont fait le travail. On a eu une grosse frayeur avec Théo De Winter qui a dû partir en ambulance après un choc. On attend des nouvelles."

Thuin B 4 - Gozée 1

Les Thudiniens se sont offert le derby. Le coach visiteur n’était pas heureux à l’issue de la rencontre. "On a pris ce match trop à la légère, dit Michaël Versaevel. On n’a pas été efficaces, contrairement à l’adversaire qui s’est montré plus hargneux. Or, footballistiquement, je nous trouvais au-dessus de nos opposants." Avec ce succès, Thuin et ses 17 unités pointent à la quatrième position.

Sivry 0 - Beaumont B 3

Les Macarons ont retrouvé le chemin de la victoire. Ils n’avaient plus connu ça depuis la journée inaugurale. "Elle fait plaisir, d’autant qu’on s’est battu jusqu’à la dernière minute, se réjouit Mederick Ros. J’espère que ces trois points vont nous aider à repartir du bon pied." Sivry, lui, stagne un peu. C’est sa deuxième défaite consécutive.