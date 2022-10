Cartes jaunes: Crocco, Nicaise.

Buts: Cammisuli (0-1, 9e), Vanhorick (1-1,41e), A. Francart (2-1, 49e), Vanhorick (3-1, 67e).

PàC/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. & D. Francart, Bailly, Van Roosendael, Brismez, Giorlado (80e Mazzù), Ficheroulle, Hemberg (62e Crocco), Vanhorick.

FLÉNU: Delwarte, Colquhoun, Demol (71e Nicaise), Muratore, Gilson (64e S. Belasfar), Cammisuli, François, Sotteau, Arena (50e Tanche), A. Belasfar, Sergeant (71e Celsy).

Greg Delwarte avait certainement rêvé d’un retour plus flamboyant à Pont-à-Celles. L’ex-portier du PàC s’est, en effet, retourné trois fois en, quasiment, autant de possibilités. Pas que les hommes de Roch Gérard aient été cyniques. Ils sont, plutôt, passés à côté de leurs 45 premières minutes. Cammisuli en avait profité pour ouvrir le score. Bref, le promu était solide mais allait relancer son adversaire juste avant le repos. Une passe manquée d’Arena, une défense qui ne réagit pas et Vanhorick en profitait pour donner de l’air au PàC. Les Buzétois se rassuraient, d’ailleurs, dès le retour des vestiaires avec Francart qui, d’un angle fermé, croisait impeccablement la frappe sèche du 2-1. L’équipe visitée était lancée et ne serait plus guère inquiétée même si Gilson mettait, par deux fois, Vandenvelde à contribution. Francart et Van Roosendael s’entendaient bien pour isoler Vanhorick pour un ballon qui, pour la troisième fois de l’après-midi, filait sous Delwarte et au fond des filets.