Buts: Wilmots M. (0-1, 3e), Bongiovanni (1-1, 30e), Descotte (2-1, sur pen., 42e), Rousseau (3-1, 70e), Legear (3-2, 72e).

SPORTING CHARLEROI B: Delavallée, Denuit, Dalle Molle, Boukamir, Benaets (68e De Moerloose), Descotte (89e De Neve), Ntelo (68e Rousseau), Vandermeulen, Bongiovanni (90e+2 Irakoze), Diallot (90e+2 Malungu).

VISÉ: Mignon, Turco (70e N’Guessan), Wilmots R., Cascio (76e Musset), El Harrak (46e Omolo), Englebert, Gilon (46e Mboyo), Gerits, Bonemme, Wilmots M., Legear.

Visé cueille à froid les Carolos par Marten Wilmots à la 3e. "Après le 0-1, je n’étais pas très inquiet car je savais que nous allions agir, explique Abderrahmane Ramdane, l’entraîneur de Charleroi B. Le score aurait pu être plus large à la mi-temps." Les Zébrions finissent par égaliser par Bongiovanni à la 30e avant que Descotte ne donne l’avantage avant la pause sur penalty.

Le second acte est plus équilibré avec de nombreuses possibilités de part et d’autre. Rousseau fait le break sur sa première touche de balle à la 70e tandis que Legear réduit l’écart pour fixer le score à 3-2 au terme d’une rencontre plaisante.