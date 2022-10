MSM/Co. 2 - Châtelet 3

Les deux équipes ne parviennent pas à se départager à la pause. Chilovi ouvre la marque pour Châtelet avant que Bangoura n’égalise. Dans le second acte, Thys et Harte donnent une avance confortable à l’équipe visiteuse.

Bangoura transforme un penalty en fin de match pour MSM Collège B, trop tardivement pour que l’équipe locale ne revienne au score.

Gerpinnes 3 - Mellet 4

Par trois fois, les visiteurs ont pris l’avantage par Cimino et Monje Y Galvez (2x) et par trois fois Gerpinnes est revenu au score par Zanaglio (2x) et Debelle. Coco donne finalement la victoire à son équipe.

Jamioulx B 3 Nalinnes B 1

L’équipe locale réalise la première mi-temps parfaite en menant 3-0 par Hanne, De Wulf et Lanoy. Ducarme réduit l’écart peu avant l’heure de jeu pour Nalinnes B.

St.A./Brye 1 Roselies B 3

Donovan ouvre la marque pour Brye. Roselies revient à la 18e par Serhan. Ce dernier inscrit un deuxième but en seconde période avant que Ugur n’enfonce le clou.

Wangenies 1 FC Charleroi 1

Lombart ouvre le score à la 35e pour Charleroi. Devuyst égalise à la 72e.

Couillet 5 - Marcinelle 2

Leto ouvre la marque pour Marcinelle B avant la pause. Rahil (2x) et Bak (3x) offrent la victoire aux locaux malgré la réduction du score à 3-2, à nouveau par Leto.