Andenne signe un retour fracassant

ANDENNE: Grégoire 11 (2x3), Chaufouraux 21 (3x3), R.Beaujean 2, T.Beaujean 9 (1x3), Klein 6, Mercier 3 (1x3), Kusunguludi 3 (1x3), Delva 19 (2x3), Otte 2, Kisenga 3.

CINEY: Husson 13, A.Balthazar 8, Jacques 2, Wutukidi 20, Gielen 15 (4x3), Vandescure 8, Absil 11 (3x3).

Dès l’entame du match, les deux équipes sont appliquées et mettent du rythme. Andenne prend l’avantage directement (13-7), mais Ciney insiste à l’intérieur et repasse devant après neuf minutes. Les visités négocient bien les deux possessions suivantes pour mener au score à la fin d’une première période qui annonce un match disputé. La réussite change de camp ensuite et un 0-7 oblige Pierre-Philippe Baeken à prendre un temps mort après 15 minutes. Grégoire Jacques enfonce le clou mais Nicolas Chaufouraux relance son équipe à distance puis en pénétration. Andenne repasse alors devant d’un petit point, avant que Vandescure permette aux Condrusiens de mener 40-43 à la mi-temps. Le jeu se durcit au retour des vestiaires et les équipes se neutralisent (48-53), avant que Gielen ne prenne feu à distance. Ciney compte 19 points d’avance à l’entame du quatrième quart-temps, ayant bien profité des espaces laissés par la défense andennaise, exsangue. La fatigue se fait alors sentir du côté cinacien et la rencontre bascule. Tout réussit à Andenne qui réussit un incroyable come-back., Maxime Grégoire et Jean Delva, jusqu’ici en difficulté niveau adresse, donnent l’avantage aux Andennais (74-72), comme un symbole après le début de saison difficile. Ciney réplique ensuite via Wutukidi et Husson mais les "Oursons" sont désormais sur un nuage. Contré une première fois, Gielen manquera le shoot de l’égalisation sur le buzzer.

Une conclusion qui représente bien le manque de lucidité des Cinaciens en fin de match, qu’un Pierre Yves Delveaux abattu n’a pas manqué de souligner: "C’était très dur à sept, on savait qu’on allait payer dans les dernières minutes. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on n’avait plus l’énergie pour le faire. "

À dix, les Andennais ont réussi à mettre du rythme au bon moment pour l’emporter et glaner une "victoire capitale pour lancer la saison". P-P Baeken, fier de la mentalité affichée par ses joueurs, espère néanmoins une autre physionomie de match à Loyers la semaine prochaine: "Si on pouvait gagner de plus de deux points, ça m’éviterait de prendre cinq ans en un match."

Campinaire 64 – Loyers 68

21-16, 11-16, 20-13, 12-23

USVC: Ahmed 5-7, Sculier 6-12, Karavokyros 12-1, Duding 2-5, Steenberghs 7-0, Lebrun, R. Bearzotti 2-5, Mertens 0-2.

RBCL: Despontin 5-5, Demars 2-9, J. Pirlot 4-5, Bierman 2-2, Badoux 3-2, Casamento 4-7, Vanoverschelde 0-3, Waterval 8-2, Guillaume 4-1, Massy.

L’amateur ne s’est pas ennuyé, samedi à Lambusart. Les refs ont eu droit aux regards de travers. Les deux équipes n’ont rien lâché en défense. Il y a d’ailleurs eu peu de transition, malgré un tempo général élevé. Côté marquoir, le Campinaire, un peu court sur la distance (sans Verlinden et Lucas Bearzotti), mène de bout en bout mais l’écart n’a jamais pris des proportions importantes (écart maximum: 45-35 à la 26e). Loyers passe devant à la 39e (64-65 sur 4 lancers de Despontin) et Bierman entérine. L’US a déposé plainte: Despontin ne serait pas sorti lors de sa 5e faute. Mais si les préposés locaux à la table ne le signalent pas, faut pas rêver.