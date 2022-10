Plus de 700 judokas étaient attendus dans les deux salles du complexe. Parmi eux des Français, des Hollandais, des Anglais, des Italiens et des Suisses. La compétition concernait les catégories U15 et U18 le samedi, les U9, U11 et U13 ainsi qu’un concours kata le dimanche. Le RJC Aiseau-Presles avait mis les petits plats dans les grands pour bien les accueillir. Grande nouveauté pour cette 10e édition: les spectateurs et judokas pouvaient suivre le programme sur des écrans.