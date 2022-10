Gerpinnes à la relance !

Après un bon départ, Gerpinnes a connu quelques semaines plus difficiles. Le club a dû s’incliner à deux reprises. « On a besoin d’une victoire, explique Giuseppe Di Maggio, l’entraîneur. On reste sur un zéro sur six. Je n’étais pas là dimanche, j’étais souffrant. Visiblement, on avait la main sur la rencontre. Mais on mange notre pain noir. Dès que l’on cède quelque chose, cela se termine en but pour l’adversaire. Mon équipe est très jeune. Certains éléments sont encore dans l’euphorie de la défunte saison. Mais ce chapitre est terminé. On doit écrire de nouvelles pages et travailler dur pour y arriver. »