Le CEP prend de l’ampleur

"De notre côté, il me semble que l’équipe évolue en confiance. L’entente est bonne entre les gars et Jérémy Steinier démontre toute sa polyvalence en ayant accepté de prendre la distribution, afin de libérer Tommy Cirelli qui n’est jamais aussi efficace que lorsqu’il peut cavaler au 2", explique le coach carolo Gaetano Raso, qui peut aussi compter sur un noyau plus large, surtout depuis le plein rétablissement de l’incontournable Lambot à l’intérieur.

Ixelles - Olympic (s. 19 h)

Les sympathisants de l’Olympic ont poussé un soupir de soulagement en assistant au cavalier seul des joueurs de Pascal Chouli face à Linthout. Les Mont-sur-Marchiennois avaient déjà confirmé leur potentiel bien connu lors des trois premières journées. L’attitude, en interne, laisse augurer que la mauvaise ambiance de la saison précédente est oubliée. Malheureusement, les Carolos avaient jusque-là cruellement manqué de lecture de jeu, aux moments décisifs.

Cette fois, le problème ne s’est pas posé dès lors que les Olympiens ont dominé leur sujet de la tête et des épaules. Reste maintenant à confirmer à la faveur du déplacement, autrement plus délicat, de ce samedi à Ixelles.