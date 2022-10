La poisse poursuit le Campinaire

« Et dire que je m’étais félicité que nous soyons dix lors du briefing d’avant-match », constate un dépité Stéphane Huegaerts. Au cours du second quart, face à Waterlo, Steph Verlinden se faisait mal au genou et devait quitter définitivement le jeu. Auteur d’une excellente première période, Lucas Bearzotti se retordait la cheville à la reprise. Pour ne rien arranger, son frère s’est aussi occasionné une entorse mardi. Lucas doit passer une résonance magnétique à laquelle Stéphane a pu se soumettre dès lundi. « Je crains que son indisponibilité soit plus longue que celle de Lucas. »