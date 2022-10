Si l’on s’en tient aux premiers résultats, le duel entre Fleurus B et Courcelles risque bien d’être à sens unique. Jean-François Duez reste cependant les deux pieds bien accrochés au sol. "J’ai pour habitude de respecter tous les adversaires et je peux affirmer sans difficulté que cette bonne attitude est également générale au sein de mon groupe. Le week-end dernier, c’était le souper du club. L’occasion de faire un peu de team-building festif. Mais dès lundi, chacune était tournée vers l’objectif de la semaine: s’imposer à Fleurus. De part et d’autre, tout le monde se connaît très bien. Mes filles sont à première vue plus dans le rythme que celles de Thierry Foerster, ce qui expliquerait que les Bernardines aient tendance à s’effondrer après avoir répliqué pas à pas en début de partie. Mais la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Un derby reste un derby, surtout en déplacement. Il faudra rester concentrées durant les quarante minutes. Nous disputerons samedi notre troisième sortie à l’extérieur en autant de rencontres. J’espère que nous évoluerons sur la lancée d’Esneux, où nous avions confirmé être bien dans nos baskets."

Jean-François reconnaît qu’il se fait également un plaisir de recroiser Thierry Foerster. "Nous avons souvent joué l’un contre l’autre au cours de notre carrière. De plus, je l’ai eu comme coach durant six mois à Lambusart, juste avant de passer au coaching."