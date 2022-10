Un premier pas dans la bonne direction à Charleroi

Après la gifle reçue à Anvers, les Carolos étaient dans l’obligation de relever la tête. Tiago De Bail et le club ont même mis un terme à leur collaboration. "Contre Mouscron, on voulait empiler les buts et prouver notre valeur. On a su marquer sept buts aujourd’hui, mais je suis certain que l’on pouvait en inscrire davantage. Malheureusement, on a un peu relâché la pression au fil des minutes. On a même laissé Mouscron entretenir l’espoir. C’est dommage. On doit encore rectifier certaines choses."

Pour un candidat au Top 3, le MC Charleroi est encore loin du niveau escompté. Clairement, l’absence de De Bail se fera sentir sur le long terme, même si Qoli apporte plus d’explosivité. Mais dans les moments où il faudra calmer le jeu et temporiser, les Carolos seront fragiles. Parmi les espoirs du club, il y a le retour de Souliemane Ouadi. Blessé de longue date, le gaucher devrait bientôt voir le bout du tunnel. Il sera précieux pour ses coéquipiers. "Oui, il nous fera du bien, tout comme l’arrivée de Qoli qui offre plus de possibilités."