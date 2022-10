Bois du Cazier, histoire et running

Les parcours restent inchangés: ils conduiront les coureurs sur les magnifiques tracés du Bois du Prince et d’autres endroits souvent méconnus des Carolos eux-mêmes. "Ils combinent idéalement histoire et nature avec deux tracés 95% nature de 5 et 10 km."

Le départ des deux distances sera donné à 10 h 30. La course est reprise dans le challenge Vals & Châteaux. Une course pour enfants est proposée à 10h au sein du site, avec un circuit sécurisé de deux boucles de plus ou moins 400 mètres. Pour la somme modique de 2 €, dont 1 € reversé à l’association "Alternative 21", les enfants se verront remettre une collation, un fruit, une boisson ainsi que la traditionnelle médaille bien méritée. "La course se fait sans classement ni autre podium. Elle est ouverte à tous les enfants à partir de 6 ans non accompagnés, voire aux plus jeunes accompagnés d’un adulte."

Les inscriptions se font en ligne via la page Facebook de Charleroi Running, les sites www.charleroirunning.be et www.chronorace.be. Il sera encore possible de s’inscrire le jour même, dès 8 h 45.