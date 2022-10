Basècles n’a toujours pas gagné en N3 - Hagnéré: « Je suis frustré »

En P1, défaite également pour Basècles à Farciennes (3-1). "Tout n’a pas été négatif. Il y a eu aussi du bon, note Gilles Vanwijmeersch. Je pointerai la prestation de Camille Louis qui, à 13 ans, a tenu la baraque comme libero". Déception légitime par contre du côté de Lessines, suite au tie-break perdu à domicile face à Charleroi. "On attaque petit bras au plus mauvais moment et on les remet sur les rails en fin de quatrième set", regrette Yves Lefebvre. Enfin, toujours dans la même série, Péruwelz a perdu à domicile contre Nalinnes (1-3).

Emmanuel Hagnéré ne savait pas trop quoi retenir de la prestation de sa Promotion battue par Masnuy. "C’est compliqué de juger ce match, soupirait le coach frasnois. On ne joue pas du tout les deux premiers sets. On" prend la foudre "en réception. J’ai vu trop de filles qui acceptaient leur sort. Certaines n’ont fait que se regarder. Il y a eu trop d’erreurs individuelles. Au 3e, on rentre enfin dans le match, mais c’était trop tard. Je suis frustré parce que dès qu’on a pu passer par le centre, on a fait le point. Mais pour ça, il fallait soigner les relances et la réception. Or par rapport à Saint-Ghislain, je n’ai pas trouvé qu’il y avait de grandes serveuses en face. Je ne m’explique donc pas cette faillite collective".