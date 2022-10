Je veux avant tout jouer au volley-ball par passion. Mon niveau grandit et je m’amuse bien. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même. À l’avenir, il nous faut gagner contre l’Argentine et le Japon car il me semble en toute honnêteté que le Brésil et la Chine sont un niveau au dessus de nous. Nous allons toutefois essayer de créer l’exploit. Ce serait magnifique de gagner contre une de ces deux équipes !

Pourquoi avoir choisi Charleroi, quels sont vos attentes par rapport à ce club ?

Dimitri Piraux m’a contactée et nous avons eu un bon feeling. Charleroi est un club qui a une bonne histoire. J’avais besoin de quelque chose de nouveau. J’attends vraiment de participer aux play-off et de pouvoir terminer dans le haut du classement. Malheureusement, je n’ai pas encore pu m’entraîner avec mon équipe suite aux championnats de monde.

Justement, n’avez-vous pas peur de ne pas avoir fait la préparation avec les Carolos ?

Peur, non, je ne dirais pas ça. C’est vrai que ce n’est pas évident d’arriver dans une équipe une semaine avant la reprise du championnat. Cependant, j’accumule beaucoup d’expérience avec l’équipe nationale et cela sera finalement aussi bénéfique pour mon club. Aussi, Oriane Moulin a préparé la saison avec Charleroi et cela est rassurant. De mon côté, je prends tout ce qu’il y a à prendre.

Que pensez-vous de votre entraineur Dimitri Piraux et que savez-vous de Charleroi ?

On semble travailler de la même façon. Concernant Charleroi, je suis curieuse de connaître les supporters. Je suis confiante et impatiente de découvrir mes nouvelles coéquipières !