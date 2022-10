La Castellinoise et la Villette sont lancées

Fred, lui, retrouve de la motivation au sein du matricule H009. "J’étais arrivé en fin de cycle à Vedrinamur la saison dernière. Ici, je suis arrivé à l’arrache, en fin de mercato. Je ne veux prendre la place de personne. Je me considère comme le cinquième joueur du club. J’ai 51 ans, une place de titulaire ne m’intéresse pas. Je joue pour le club et mes équipiers, comme Thibaut Darcis que je connais bien." Le vétéran n’en garde pourtant pas moins un jeu capable d’en dérouter plus d’un. Comme il l’a démontré jeudi face à Clément Chobeau. "Si je suis encore capable de jouer ce genre de rencontres, c’est parce que j’ai une excellente kiné, explique Fred Sonnet. Dès que j’ai un bobo, elle me soigne rapidement. Je n’avais plus joué de match officiel depuis mai mais, grâce à elle, j’ai pu disputer les deux dernières journées. Cela dit, j’espère qu’Enio Mendes, qui était blessé, sera disponible pour aller à Diest. Je n’ai vraiment pas beaucoup de chances de gagner un match là-bas."

Une saison de découverte

Du côté de la Villette, l’arrivée de Clément Chobeau en lieu et place de Lauric Jean permet aux Carolos de se montrer relativement ambitieux cette saison. "On veut juste jouer le maintien, tempère le pongiste français. Je découvre ce championnat, même si je connais plusieurs joueurs qui y évoluent. Frédéric Sonnet, contre qui j’ai perdu ce jeudi soir, je l’avais rencontré et battu la saison dernière en France. Ici, nous nous inclinons contre la Castellinoise mais nous perdons deux belles. C’était donc plutôt serré. Le championnat de Superdivision est indécis. Il y a des formations comme Diest ou Sokah qui sont très fortes mais, derrière, c’est plus ouvert. Si nous avons un peu de réussite, nous pourrions finir à la cinquième ou sixième place du classement."

S’il découvre la compétition belge, Clément Chobeau découvre aussi ses équipiers. "Xavier Wats est un jeune prometteur. Notre mission à Francisco et à moi est de lui permettre de progresser rapidement. Francisco Ruiz Rodriguez, lui, connaît mieux la Superdivion puisqu’il évoluait déjà la Villette la saison dernière. Moi, j’ai déjà joué en Espagne et, cette saison, je joue en France, en Belgique et aux Pays-Bas. C’est bon pour moi de me frotter à d’autres compétitions, de voir d’autres joueurs et d’autres types de jeu. Je vais jouer pas mal de rencontres et j’espère progresser grâce à cela."

Ce vendredi, à 20 h, les Villettois recevront l’Alpa. Clément Chobeau ne partira pas complètement dans l’inconnu. "J’ai déjà joué contre certains de leurs joueurs comme Chris Doran. C’est le genre d’adversaire que nous devons battre si nous voulons nous montrer ambitieux cette saison."