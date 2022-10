Gilles Samyn, prêt pour l’Ironman de sa vie

Le club carolo de l’ATCC sera aussi une nouvelle fois représenté à Hawaï via le vétéran Gilles Samyn, 72 ans, qualifié depuis l’Ironman de Lanzarote en 2021 où il était le seul finisher de sa catégorie. Il s’élancera sans pression avec le seul objectif de le terminer et sera soutenu sur place par son coach Marc Charles qui lui transmettra son expérience de l’épreuve puisqu’il y a déjà participé par le passé. C’était il y a tout juste vingt ans ! "La préparation a malheureusement été perturbée ce dernier mois pour cause de maladie, or ces dernières semaines sont toujours critiques pour la préparation donc il n’est certainement pas au top de sa forme comme nous l’aurions espéré, évoque le coach. De plus cette année l’épreuve rassemble deux finales pour cause de report Covid donc ils seront le double dans sa catégorie, soit une soixantaine de triathlètes."