Victoire indiscutable de Jumet

Dans le haut du classement, la bonne opération est réalisée par Jumet. Grâce à sa victoire 4-2 face à Bouffioulx, l’équipe entraînée par Jacques Carpentier occupe seule la tête du classement. « Je suis forcément satisfait de la victoire. Je pense qu’elle est méritée. On avait préparé cette rencontre dès 10 h ce dimanche matin pour bien expliquer à tous mes joueurs le plan de jeu. Et cela a fonctionné. On a un nouveau choc la semaine prochaine à Montignies. Si on fait un bon résultat là-bas, on pourra envisager le gain de la première tranche », souligne le T1 jumétois.