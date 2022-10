Première victoire pour Mellet !

Roselies B 8 Wangenies B 0

Les Roseliens n’ont pas fait dans la dentelle face à Wangenies. C’était 2-0 à la mi-temps par Tekin et Tassin. Roselies se montre encore plus efficace dans le second acte. Kale, Soylu, Hennaux, Tassin (2x) et Marlet fixent le score à 8-0.

Aiseau-Presles 3 St-Amand/Brye 4

Les locaux loupent leur entame de match. C’est 0-3 après 10 minutes via Dewever Donovan (2x). Au retour des vestiaires Hoet fait 1-3 (s. pen.) avant que Delcroix ne redonne trois buts d’avance aux Fleurusiens. Dans un dernier baroud d’honneur, Jacques et Hoet (s. pen.) font 3-4.

Nalinnes B - Couillet (reporté)

Mellet 3 Jamioulx B 2

Mellet prend ses premiers points de la saison. Oumalis ouvre le score sur penalty. Ryzinski égalise. Arzee et Cimino donnent la victoire aux Melletois malgré la réduction de l’écart par Innajah en fin de match.

E. Châtelet 0 Gerpinnes 0

Gerpinnes prend son premier point de la saison.

Baulet 3 MSM/Collège B 2

Les Bauletois n’ont pas eu facile dans cette rencontre. Bangoura ouvre la marque pour MSM College B. Chmielowec égalise mais Salme redonne l’avance aux visiteurs. Van Kerkhove et Lemal renversent finalement la situation. Les Fleurusiens prennent la tête du classement.