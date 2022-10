Cartes jaunes: S. Wantiez, Laï, G. Wantiez, Beugnies, A. Francart.

Carte rouge: 70 Ficheroulle (70e).

Buts: Vanhorick (0-1, 8e), Fretin (1-1, 9e), Ficheroulle (1-2, 12e), Leclercq (2-2, 29e).

BELŒIL: Petron, Fretin, S. Wantiez (85e Mouquet), Laï, El Araïchi (56e Beugnies), Henry, Leclercq, Garcia Rendon (67e Petta), Romano (85e Flammia), Renquin, G. Wantiez.

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. Francart (90e Ravyedts), Bailly, D. Francart, Van Roosendael, Mazzu (62e Crocco), Giorlando, Ficheroulle, Hemberg, Vanhorick (89e Brismez).

Chemcedine El Araïchi n’a pas pu atteindre son objectif bien longtemps. L’entraîneur belœillois ne voulait pas perdre de points à domicile mais PàC/Buzet lui a rappelé que le foot peut réserver des surprises.

Comme cette entame de match. Deux corners donnaient l’avantage aux visiteurs via Vanhorick et Ficheroulle, Fretin se chargeant d’égaliser dans l’intervalle. Le 1-2 ne résistait pas longtemps, Leclercq profitant à son tour d’un corner pour rétablir la parité avant la demi-heure.

La seconde période se résumait à une domination sans partage des Unionistes. Romano et Laï se heurtaient à Vandenvelde, suivi de près par Fretin. Si Renquin plaçait le cuir au-dessus, Romano aurait dû redonner l’avantage aux siens mais perdait son duel avec le portier. Le coup franc de Renquin, longeant la ligne de but, ne trouvait pas preneur devant le but visiteur. PàC/Buzet était alors réduit à dix suite à une faute nécessaire de Ficheroulle. Mais 20 minutes en supériorité numérique n’étaient pas suffisantes pour vaincre.