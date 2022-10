Monceau s’effondre en seconde période

Cartes jaunes: Béfahy, Steens, Gall, Traoré, Mucci, Defresne.

Buts: Fernémont (1-0, 33e), Lizen (1-1, 45e), Defresne (1-2, 65e), Guiot (1-3, 74e), Delplank (1-4, 82e)

MONCEAU : Cacciatore, Navona, Bodson (63e E. Lissens), Fernémont (78e Z issens), Samouti, Béfahy (85e Caudron), Cuypers, Prestifillippo (45e Dehont), Steens, Mucci, Traore.

ONHAYE : De Vriendt, Granville, Gilain, Lorenzon, Poncelet (87e Bouterbiat), Lambert, Fastrez, Defresne, Gall (41e Bastin), Lizen (72e Delplank), Guerri (65e Guiot).

Les Moncellois pouvaient compter sur le retour de Quentin Fernémont pour tenter de renverser des Namurois en bonne position au classement. La partie était agréable à suivre, avec du rythme et une légère domination de Monceau, qui se créait les premières occasions. La première frayeur était pourtant pour Cacciatore, suite à un centre venu du flanc gauche, le ballon parvenait dans les pieds de Lorenzon. Le portier Carolo s’interposait avec succès devant l’attaquant.

À la demi-heure de jeu, les Namurois héritaient d’un coup franc. Granville se chargeait de le botter mais le ballon frôlait le cadre. Sur l’action qui suivait, Fernémont ouvrait le score, d’une splendide frappe qui touchait le piquet avant de rentrer dans le but défendu par De Vriendt. Monceau montrait de belles combinaisons de jeu. Cependant, peu avant la pause, Onhaye bénéficiait encore d’un coup franc et cette fois Lizen trouvait la lucarne du but.

Une affaire de coups francs

Le début de seconde période était en faveur des Walhérois. Defresne donnant l’avantage à ses couleurs, après un énième coup franc. Guiot ponctuait ensuite un solo pour faire le break dans cette rencontre.

Delplank tuait tout suspens, à neuf minutes du terme de la partie. Monceau n’a pourtant pas démérité.