Gozée 2 - Grand-Reng 2

C’est la surprise du week-end. Le leader Grand-Reng a perdu ses premiers points sur le terrain de Gozée. Les Abeilles menaient pourtant 0-2. "Je suis très fier de mes gars, lance Michaël Versaevel. On a mis de l’envie, on a été hargneux. Je comptais en plus quelques malades, remplacés par des réserves qui ont sorti une belle prestation. Chapeau à eux."

Chimay 0 - Momignies 11

L’attaque de Momignies a encore tourné à plein régime. Chimay a en plus été réduit à dix à la 30e.

La Buiss. 12 - Aulnois B 1

Pas de miracle pour les Aulnoisiens mais ils ont inscrit leur premier but en championnat par Vandenberghe. La Buissière lui a déroulé avec notamment les doublés de Catrain, Della et Bailliez.

Forges 6 - Froidchap. 0

Match plein des Forgerons qui n’ont laissé aucune chance aux Rouges. "La meilleure heure de jeu de notre saison, dit Luc Quertinmont, très satisfait. On a mis de l’intensité, de l’engagement tout en montrant du jeu. Après vu le score, il y a eu un petit relâchement légitime." De bon augure avant le duel à Grand-Reng la semaine prochaine.

Merbesars B 8 - Sivry 0

L’autre résultat étonnant du jour. Sivry, qui était sur une série de cinq victoires consécutives, a perdu pied ce dimanche. "Le terrain boueux n’a pas aidé mes jeunes joueurs, justifie David Dartevelle. Sur ce genre de surface, il faut mettre de l’impact et être présent physiquement. Or on a perdu tous les duels. Mon gardien nous a épargné un score plus large." En face, tout a réussi. "Ça a enfin tourné en notre faveur, lâche Rémi Rosier. On sait qu’on peut faire des dégâts dans un bon jour, c’était le cas aujourd’hui (lisez dimanche)."

Marbaix B 2 - JS Erpion 2

Les Marbaisiens ont pris leur premier point mais c’est loin d’être la joie. "On n’est plus à zéro, c’est le seul point positif, dit Bernard Frère. Sinon, même scénario chaque semaine. On n’est pas assez efficace et pas précis dans le dernier geste."