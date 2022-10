Montignies: « À 2 000% derrière le staff ! »

À 31 ans seulement, Gianni Carboni fait office de dinosaure dans l’effectif de Montignies. Et si, de son opinion, les Montagnards sont coutumiers des faux départs, celui-ci a tendance à trop se prolonger. "Nous payons l’énergie mise pour nous sauver l’an passé et le stress que cela a engendré, analyse le défenseur carolo. Nous ne parvenons pas à nous libérer et nous comptons beaucoup sur la venue de Hornu pour, enfin, prendre notre envol. J’ai beaucoup de respect pour le coach adverse et son jeu mais nous devons nous imposer pour nous défaire de cette pression qui s’installe."