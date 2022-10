Cartes jaunes: Malengreaux, Six, Morando.

Buts: Rahou (1-0, 1re ; 2-0, 5e), Gundogan (3-0, 9e), Leo (4-0, 12e), Ferreira (4-1, 20e), Gundogan (5-1, 24e), Rahou (6-1, 25e), Morando (6-2, 32e ; 6-3, 33e), Malengreaux (7-3 ; 39e), M. Greco (7-4, 39e).

Rahou inscrit après 40 secondes le but d’ouverture. Le goleador carolo démontre ainsi qu’il est avide d’effacer la claque reçue à Anvers (12-0), la semaine dernière. Mouscron présente une formation assez modeste. Si Rahou manque de peu le 2-0, il se rattrape, à la 5e, en interceptant un tir de Qoli et en le transformant en but.

De l’autre côté du parquet, Elkjimi, pour son premier match après une longue suspension, démontre qu’il n’a rien perdu de son talent et qu’il sera utile, cette saison encore, aux Carolos. Gundogan, plein de sang-froid creuse encore l’écart. Leo enfonce un clou de plus dans le cercueil mouscronnois à la 12e. Cet avantage doit permettre aux Carolos de vivre une fin de rencontre tranquille. Cela dit, la Squadra réagit et, après un sauvetage de Dujacquier, Ferreira réduit l’écart juste avant la pause.

Gestion !

Dès la reprise, Rahou touche le poteau mais Mouscron domine ce début de seconde période en obligeant Elkjimi à sortir trois beaux arrêts. Gundogan rafraîchit les espoirs visiteurs en plantant le 5-1 à la 24e. Rahou, en sniper, trouve une nouvelle fois la faille une poignée de secondes plus tard via le poteau: 6-1.

Au moment où Charleroi devrait s’envoler, Morando réduit l’écart à deux reprises. Malengreaux signe le 7-3 en fin de match avant que, dans la foulée, Max Greco fixe le score à 7-4.