« Il y a du positif » à Gosselies

Ce week-end encore, ce sera compliqué pour les Gosseliens. Bertoncello, Soudant et Bollens sont suspendus. Arena rejoint, lui, les blessés de longue durée. "On va devoir puiser dans nos ressources et aller chercher une victoire qui nous manque tant. Je suis certain qu’un succès serait le déclic idéal pour notre groupe."

Une assise défensive

Le capitaine se veut positif, sans pour autant se voiler la face. "Depuis trois grosses semaines, il y a une réelle amélioration. Au bout des deux premières rencontres, on accusait huit buts encaissés… Depuis, on a trouvé une assise défensive, avec une moyenne d’un but. J’aime également la réaction du groupe. La semaine dernière, nous étions à dix et menés au score. Malgré tout, on a su relever la tête pour aller chercher un point. Alors, oui, la saison sera longue et difficile. Mais nous devons y croire et prendre rapidement des points."

Face à Aische, ancienne équipe de Bonomini, les Gosseliens devront sortir un gros match. "On va tout faire pour. La motivation est là."