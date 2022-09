Pour entrer dans le championnat

Le groupe d’Anthony Stevens a la chance d’évoluer une nouvelle fois à domicile, ce dimanche contre le Royal IV. "Les Bruxellois se sont également inclinés lors de la première journée (82-60 à Courtrai), pointe le coach carolo. Le coup est jouable si nous retirons le fruit du bon travail effectué aux entrainements. Les gamins bossent dur pour y arriver. Par ailleurs, nous serons renforcés par rapport à il y a quinze jours. Signé début septembre, le grand Archange Izaw Bolavie (2m10) a reçu sa lettre de sortie. Ce profil défensif intéressant doit prendre ses marques avec nous, en B, avant d’aller chercher des minutes en division 1. Ce joueur athlétique peut également peser en attaque. Il court et il saute. Sur les pick and roll, il peut aller chercher l’espace. Son jeu est complémentaire avec celui de Milo Hautekeet, qui cherche plus le contact et la prise de position. Par ailleurs, nous récupérerons aussi le membre de la sélection hollandaise U20, Vrencken. Le meneur s’était tordu la cheville."

Faut-il rappeler que le Royal IV aligne un paquet d’anciens de Jumet (Penninck, Demirtas, Mavinga, Morini), ainsi que Marion (Fleurus et Lambusart) et Laït, vus dans la région.